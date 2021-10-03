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Mbaye Diagne'nin asisti öncesinde faul var mı? Rize'de unutulmayacak maçta faul var mı yok mu? Galatasaray Rize'de son anda güldü

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Mbaye Diagne’nin asisti öncesinde faul var mı? Rize’de unutulmayacak maçta faul var mı yok mu? Galatasaray Rize’de son anda güldü

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının son saniyesinde sarı kırmızılıların Morutan ile bulduğu gol sonrasında saha içinde gerginlik yaşandı. Diagne'nin gol öncesi faul yapıp yapmadığı konusunda taraftarlar ikiye bölündü. Hakem Ali Palabıyık, Rizesporlu futbolcuların faul itirazları sonrasında VAR'ı işaret etti. VAR'dan da gole yönelik olumsuz bir karar gelmeyince Ali Palabıyık maçı bitiren düdüğü çaldı. Peki Diagne'nin asistinde faul var mı? İşte o pozisyon...

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılıların son saniyede kazandığı maçta Rizesporlu futbolcular hakeme faul itirazlarında bulundu.

ASpor CANLI YAYIN

Ali Palabıyık, Rizesporlu futbolcuların faul itirazları sonrasında VAR'ı işaret etti. VAR'dan uyarı gelmeyince Palabıyık maçı bitirdi ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ASLAN SON ANDA KÜKREDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 3-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın son anlarına 2-2 beraberlikle girilirken, 90+11. dakikada Morutan takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Diagne'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte topla buluşan genç futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Aslan'ın, Morutan ile 90+11. dakikada bulduğu gol tartışmaları beraberinde getirdi.

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