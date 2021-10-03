Çaykur Rizespor Galatasaray maçında gergin anlar! Ali Palabıyık sahadan polis eşliğinde çıktı
Galatasaray'ın 90+11'de Morutan ile bulduğu gol sonrası Çaykur Didi Stadı'nda tansiyon zirveye çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin büyük tepki gösterdiği maçın hakemi Ali Palabıyık, yeşil sahadan polis eşliğinde çıktı.
Süper Lig 'in 8. haftasında Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı hataya damgasını vurdu. Zorlu müsabakaca maçın kazananı 90+11'de belli oldu.
GERGİN ANLAR...
İlk yarı 5, ikinci yarı 11 dakika uzatma oynanan maçın bitimine saniyeler kala Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken 90 dakikanın sona ermesiyle tansiyon yükseldi.
ALİ PALABIYIK'A TEPKİ
Galatasaray'ın galibiyet golünde Diagne'nin faul yaptığını iddia eden Çaykur Rizespor cephesi, maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
POLİS EŞLİK ETTİ
Palabıyık ve ekibi, 90 dakika sonrası sahayı polis eşliğinde terk etti.
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