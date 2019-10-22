Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle! |Video

Şampiyonlar Ligi 3.haftası Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 22:00'de İspanya'nın ünlü takımı Real Madrid'i ağırlıyor! Gruptan çıkmak için puan ya da puanlara ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip taraftarının da desteğiyle bu maçı kazanmak istiyor. Futbolseverler Galatasaray Real Madrid maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. beIN Sports 1 HD kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek karşılaşmanın heyecanı ahaber.com.tr canlı anlatım ekranıyla yaşanacak. Haberimizden maçın önemli anlarını, pozisyonlarını ve tüm detaylarını canlı anlatım izleme ekranından öğrenebilirsiniz.

Galatasaray ve İspanyol devi Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde mücadele edecek. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Galatasaray Real Madrid maçı şifreli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, GS Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ? MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA 282. KEZ SAHNE ALIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

TERİM YÖNETİMİNDEKİ 75. AVRUPA MAÇI

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.