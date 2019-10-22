22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.10.2019

Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle! |Video

Şampiyonlar Ligi 3.haftası Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 22:00'de İspanya'nın ünlü takımı Real Madrid'i ağırlıyor! Gruptan çıkmak için puan ya da puanlara ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı ekip taraftarının da desteğiyle bu maçı kazanmak istiyor. Futbolseverler Galatasaray Real Madrid maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. beIN Sports 1 HD kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek karşılaşmanın heyecanı ahaber.com.tr canlı anlatım ekranıyla yaşanacak. Haberimizden maçın önemli anlarını, pozisyonlarını ve tüm detaylarını canlı anlatım izleme ekranından öğrenebilirsiniz.

Galatasaray ve İspanyol devi Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde mücadele edecek. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Galatasaray Real Madrid maçı şifreli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, GS Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ? MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA 282. KEZ SAHNE ALIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Galatasarayda Falcao Real Madride karşı oynayacak mı? İşte son durum ve muhtemel 11ler |Video GALATASARAY'DA FALCAO REAL MADRİD'E KARŞI OYNAYACAK MI? İŞTE SON DURUM VE MUHTEMEL 11'LER |VİDEO

TERİM YÖNETİMİNDEKİ 75. AVRUPA MAÇI

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle!
Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle!
Falcao Real Madrid kadrosunda mı?
Falcao Real Madrid kadrosunda mı?
Lille Yusuf Yazıcı'nın muhteşem golünü paylaştı
Lille Yusuf Yazıcı'nın muhteşem golünü paylaştı
Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Nouma: İlk defa seçime katılıyorum...
Nouma: İlk defa seçime katılıyorum...
Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
Hürser Tekinoktay oyunu kullandı
Hürser Tekinoktay oyunu kullandı
Serdal Adalı oyunu kullandı
Serdal Adalı oyunu kullandı
Erman Toroğlu'ndan çok sert Fikret Orman yorumu: Avcı'yı sattı
Erman Toroğlu'ndan çok sert Fikret Orman yorumu: Avcı'yı sattı
Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Video
Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Video
Galatasaray Sivasspor canlı anlatım
Galatasaray Sivasspor canlı anlatım
THY pilotlarından millilere anlamlı tebrik
THY pilotlarından millilere anlamlı tebrik
Daha Fazla Video Göster