Galatasaray'da Falcao Real Madrid'e karşı oynayacak mı? İşte son durum ve muhtemel 11'ler |Video

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Grupta her iki takımında grupta 1 puanı bulunuyor. Teknik Direktörü Fatih Terim'in Real Madrid karşısına PSG taktiğiyle çıkması bekleniyor. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar dev maç öncesi sakatlığı bulunan Falcao ile ilgili son durumu bekliyor. Peki Kolombiyalı yıldız kadroya alınacak mı? A Spor muhabiri bu sorunun yanıtını canlı yayında verdi. Peki Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'indeki zorlu randevusu saat 22'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Futbolseverler Galatasaray Real Madrid maçının CANLI anlatımını, ilk 11'leri, maçla ilgili tüm istatistik bilgilerini ve maçın ÖZET anlatımı ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden takip edebilirler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Grupta her iki takımında grupta 1 puanı bulunuyor.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in Real Madrid karşısına PSG taktiğiyle çıkması bekleniyor.

FALCAO REAL MADRİD MAÇ KADROSUNA ALINDI MI?

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar dev maç öncesi sakatlığı bulunan Falcao ile ilgili son durumu bekliyor. Peki Kolombiyalı yıldız kadroya alınacak mı? A Spor muhabiri bu sorunun yanıtını canlı yayında verdi.

GALATASARAY REAL MADRİD SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Peki Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'indeki zorlu randevusu saat 22'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Futbolseverler Galatasaray Real Madrid maçının CANLI anlatımını, ilk 11'leri, maçla ilgili tüm istatistik bilgilerini ve maçın ÖZET anlatımı ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden takip edebilirler...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO