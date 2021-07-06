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Galatasaray kaptanla yeni sözleşme imzaladı! Arda Turan'ın ilk sözleri: Buranın evladıyım...
Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. İmza sonrası konuşan Arda Turan'ın ilk sözleri "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." dedi.
Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki kaptanla 1 yıllık sözleşme yenilendiği belirtildi. .
İmza sonrası konuşan Arda Turan'ın ilk sözleri "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." dedi.
✍️ "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." #KaptanYuvasında pic.twitter.com/IdZBnNkRjz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 6, 2021