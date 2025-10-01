01 Ekim 2025, Çarşamba

Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!

Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 00:34
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Liverpool'u Rams Park'ta ağırladı. Cimbom, dünya devi rakibini Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve turnuvaya merhaba dedi.
