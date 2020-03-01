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01.03.2020
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında tribünler İdlib şehitlerini andı! İsimleri tek tek okundu
Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta, Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan 34 askerimiz unutulmadı. Galatasaray Kulübü tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bırakırken İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara "Burada" diyerek karşılık verdi.
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