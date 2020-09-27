Süper Lig'in 3. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Saatler 19'u gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu'nda GALATASARAY ezeli rakibi FENERBAHÇE ile karşı karşıya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyle ilgili taraftarların merakla yanıt aradığı "Maç şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?" soruna cevap geldi. Müsabaka Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORT tarafından naklen ve şifreli yayınlanacağı açıklandı. Öte yandan futbolseverleri sevindirecek bir haber ise A Spor'dan geldi. Bu haftadan itibaren Süper Lig'in tüm maçlarının ÖZET görüntülerinin yayınlanacağı duyuruldu. Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçının hemen bitiminde sonra A SPOR ekranından maçın geniş özetini şifresiz izlebilecekler.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe derbisi öncesi fire vermeyen Galatasaray'da moraller oldukça yüksek. Sarı-kırmızılılar, son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptı. İki Süper Lig, iki UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Terim'in öğrencileri karşılaşmaların tamamını kazanırken 10 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gördü.

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Süper Lig'in 3. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Saatler 19'u gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu'nda GALATASARAY ezeli rakibi FENERBAHÇE ile karşı karşıya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyle ilgili taraftarların merakla yanıt aradığı "Maç şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?" soruna cevap geldi. Müsabaka Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORT tarafından naklen ve şifreli yayınlanacağı açıklandı. Öte yandan futbolseverleri sevindirecek bir haber ise A Spor'dan geldi. Bu haftadan itibaren Süper Lig'in tüm maçlarının ÖZET görüntülerinin yayınlanacağı duyuruldu.

Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçının hemen bitiminde sonra A SPOR ekranından maçın geniş özetini şifresiz izleyebilecekler.