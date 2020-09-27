Fatih Terim: 5 Erol Bulut: 3 | İki teknik adamın birbirlerine karşı karnesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü 10. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam bu güne kadar birbirlerine karşı verdiği mücadele 5 kez Terim galip gelirken 3 kez Bulut yönetmindeki takımlar kazandı. İki teknik adam ilk kez bir derbide karşı karışya gelecekler.