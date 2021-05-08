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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Atiba'nın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

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Giriş: 08.05.2021 23:54
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en çok tartışılan pozisyonu Atiba'nın yerde kaldığı ve Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyondu. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın penaltısı penaltı. Donk Atiba'nın ayağına resmen basıyor. Galatasaray'ın penaltısını Cüneyt çok net verdi, ona bir bakmak lazım" dedi.
Atiba'nın pozisyonu penaltı mı?
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