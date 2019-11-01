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01.11.2019

Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)

Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sezona iyi başlayamayan ve lider Alanyaspor'un 5 puan arkasında 13 puanlar 7. sırada yer alıyor. Fatih Terim öğrencileri son 8 resmi maçta tek galibiyet aldı. 11 puanlar rakibinin yakın takibinde olan Rizespor'da ise hedef 3 puan alıp Galatasaray'ın önüne geçmek. Saat 20.30 başlayacak GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ÖZET anlatımı, kadroları, golleri ve tüm detaylara haberimizdeki link üzerinde erişebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sezona iyi başlayamayan ve lider Alanyaspor'un 5 puan arkasında 13 puanlar 7. sırada yer alıyor. Fatih Terim öğrencileri son 8 resmi maçta tek galibiyet aldı. 11 puanlar rakibinin yakın takibinde olan Rizespor'da ise hedef 3 puan alıp Galatasaray'ın önüne geçmek. Saat 20.30 başlayacak GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

Öte yandan beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ÖZET anlatımı, kadroları, golleri ve tüm detaylara haberimizdeki link üzerinde erişebilirsiniz.

*Maçı Galatasaray 2-0 kazanarak 3 puanı hanesi yazdırdı ve puanını 10. hafta sonunda 16'ya çıkardı.

GALATASARAY 2-0 ÇAYKUR RİZESPOR DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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Emir &#214;ner Emir Öner

İzlemek için çok sabırsızlanıyom :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2019 11:34
Seyfettin Seyfettin

Galatasaray Rizespor maçı canlı

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 01.11.2019 22:16
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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