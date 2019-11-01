Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)
Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sezona iyi başlayamayan ve lider Alanyaspor'un 5 puan arkasında 13 puanlar 7. sırada yer alıyor. Fatih Terim öğrencileri son 8 resmi maçta tek galibiyet aldı. 11 puanlar rakibinin yakın takibinde olan Rizespor'da ise hedef 3 puan alıp Galatasaray'ın önüne geçmek. Saat 20.30 başlayacak GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
Öte yandan beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ÖZET anlatımı, kadroları, golleri ve tüm detaylara haberimizdeki link üzerinde erişebilirsiniz.
*Maçı Galatasaray 2-0 kazanarak 3 puanı hanesi yazdırdı ve puanını 10. hafta sonunda 16'ya çıkardı.
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İzlemek için çok sabırsızlanıyom :)
Galatasaray Rizespor maçı canlı
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