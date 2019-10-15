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15.10.2019
Fransa'nın ikiyüzlü tavrı! Asker selamına sansür...
A Milli Futbol takımının Fransa deplasmanı sonrasında verdiği asker selamı Fransa rejisi tarafından engellendi. Zira Fransa'nın dünya şampiyonu olduğu 2018 Temmuz kupa töreninde futbolcuların Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamı, hem Fransa hem de uluslararası medya kuruluşlarında yer almıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gizem Adal aktardı.
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