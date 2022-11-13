14 Kasım 2022, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor milli takım kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Emre Mor'un sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını da duyurdu.