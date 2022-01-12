Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

Son dakika haberi... Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Sarı lacivertli takımda sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldı. A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, "Fenerbahçe için en uygun seçim" ifadelerini kullandı.

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