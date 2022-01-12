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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

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Giriş: 12.01.2022 13:53
Son dakika haberi... Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Sarı lacivertli takımda sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldı. A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, "Fenerbahçe için en uygun seçim" ifadelerini kullandı.
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