İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari: ABD ve İsrail'den çevre suçlarının hesabı sorulsun!

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybettiğini belirten Ensari, askeri saldırıların çevre üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Yakıt tanklarına yönelik saldırıların çevresel suç olduğunu vurgulayan Ensari, ABD ve İsrail'den bunun hesabının sorulması gerektiğini söyledi. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Niyazi Kurt'un gerçekleştirdiği özel röportajda Ensari, savaşların çevre üzerindeki etkilerini COP31 gündemine taşıdı.