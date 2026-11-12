Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov A Haber'e konuştu! Türkiye'ye COP31 teşekkürü

Dünyanın yakından takip ettiği COP31 İklim Zirvesi'nde A Haber özel röportajlarına devam ediyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, A Haber'e yaptığı açıklamada iklim kriziyle küresel mücadelede karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Reşetnikov, zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'ye de teşekkür etti. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Niyazi Kurt, Rus Bakan'ın değerlendirmelerini Antalya'dan aktardı.