Bakan Göktaş A Haber'e konuştu: 1 milyon kadına iklim değişikliği eğitimi verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak Sıfır Atık çalışmalarına ilişkin yeni hedefleri duyurdu. Göktaş, 81 ilde "Sıfır Atık Kadın Elçisi" uygulamasının başlatılacağını ve 1 milyon kadına iklim değişikliği eğitimi verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.