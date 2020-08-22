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Fenerbahçe'nin 10. transferi Mauricio Lemos yolda... Sarı lacivertliler transferde hız kesmiyor

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Giriş: 22.08.2020 17:45
Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun en geç pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.Lemos; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Barış Sungur ve İsmail Yüksek'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği 10. transfer oldu.

Yeni sezon hazırlıkları önce transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'NİN 10. TRANSFERİ YOLDA...

Lemos; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Barış Sungur ve İsmail Yüksek'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği 10. transfer oldu.

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