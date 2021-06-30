30 Haziran 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması! Steven Caulker Fenerbahçe'de
Fenerbahçe tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.