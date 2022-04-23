Fenerbahçe'de Miguel Crespo şoku! Yıldız oyuncuda kırık tespit edildi

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşılaşan ve maçtan 6-0 gibi rahat bir skorla ayrılan Fenerbahçe'de Miguel Crespo şoku yaşanıyor. Sakatlanarak sedyeyle kenara gelen oyuncuda kırık tespit edildi. Crespo'nun sakatlığına ilişkin Fenerbahçe'den resmi açıklama da geldi.