18 Temmuz 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vitor Pereira'nın biletini kestiği 5 futbolcuyu canlı yayında açıkladı
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Kul, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın 5 isimin biletini kestiğini açıkladı. İşte Pereira'nın takımda görmek istemediği o 5 futbolcu...
Yenide Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Vitor Pereira transfer çalışmalarına hız verdi. Deneyimli teknik adam, yönetimden ilk etapta takımda yetersiz bulduğu isimlerle yolların ayrılmasını istedi.
PEREIRA 5 İSMİN BİLETİNİ KESTİ
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında Pereira'nın raporu doğrultusunda Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasının beklendiğini açıkladı.