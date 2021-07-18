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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vitor Pereira'nın biletini kestiği 5 futbolcuyu canlı yayında açıkladı

A Haber
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Giriş: 18.07.2021 00:47
Güncelleme:18.07.2021 00:48
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Kul, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın 5 isimin biletini kestiğini açıkladı. İşte Pereira'nın takımda görmek istemediği o 5 futbolcu...

Yenide Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Vitor Pereira transfer çalışmalarına hız verdi. Deneyimli teknik adam, yönetimden ilk etapta takımda yetersiz bulduğu isimlerle yolların ayrılmasını istedi.

PEREIRA 5 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında Pereira'nın raporu doğrultusunda Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasının beklendiğini açıkladı.

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