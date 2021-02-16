Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya geldi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'da ikinci İrfan Can kapışması! Canlı yayında transferi gelişmesini açıkladı |Video

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Giriş: 16.02.2021 17:03
Güncelleme:16.02.2021 17:03
Son dakika transfer haberi... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, "Spor Gündemi" programında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Devre arası transfer döneminde Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerde mutlu sona Fenerbahçe ulaşmıştı. Bu kez ise iki takımın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yerli bir futbolcu için karşı karşıya gelecekleri iddia edildi. A Spor canlı yayınında konuşan Domaç, "Sezon sonunda transferde yeni bir Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi izleyeceğiz. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Türk oyuncuyu renklerine bağlamak için, iki takım da çok ciddi bir şekilde devreye girdi" ifadelerini kullandı. İşte transfer gündemine bomba gibi düşecek sözler...
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