Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sınavında

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları bu akşam tamamlanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş, Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak.