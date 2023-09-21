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Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sınavında

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Giriş: 21.09.2023 14:05
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları bu akşam tamamlanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş, Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sınavında
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