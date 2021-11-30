30 Kasım 2021, Salı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan taraftarı çıldırtan açıklama: Ortaya bir karakter koyduk
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Pereira taraftarın tepkisini çeken ifadeler kullandı. Pereira, "Yediğimiz gol öncesinde ofsayt vardı ama yeni kural gereği oyunu devam ettirmek zorunda kaldı, biraz şanssızlık yaşadık.İkinci yarıda oyun çok fazla durdu ve soğudu. Ama yine de ortaya bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum." dedi.