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Fenerbahçe Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 19:02
Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz" denildi.
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Fenerbahçe Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı!
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