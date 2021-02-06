06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI anlatım izle

Fenerbahçe Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI anlatım izle

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2021 18:32
Güncelleme:06.02.2021 18:33
Süper Lig'in 24 hafta karşılaşmasında ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Maçta 11'ler belli oldu. Her iki takımda da sürprizler var. Peki yeni transferler derbiye 11'de başlayacak mı? A Haber muhabiri A Haber Ahmet Selim Kul canlı yayında son dakika gelişmelerinin detayarını aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray, son Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İki takımın teknik direktörü Erol Bulut ile Fatih Terim'den de sürprizler var.
Fenerbahçe'de orta sahada Ozan, Sosa ve Mert Hakan oynayacak. Fatih Terim, yeni transfere forma şansı verdi.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNİN CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN LİNKE TIKLAYIN

İŞTE İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.

Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thıam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Henry, Emre Kılınç, Belhanda, Arda, Mostafa

Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama, Ryan Babel

2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.

Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo derbide forma giyemeyecek.

EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Derbide 11'ler belli oldu
Derbide 11'ler belli oldu
Savaş Çorlu:Belhanda ile Arda Aynı Anda Sahada Oynamaz / Derbi Günü / 06.02.2021
Savaş Çorlu:"Belhanda ile Arda Aynı Anda Sahada Oynamaz" / Derbi Günü / 06.02.2021
Volkan Demir:Gustavo Oynamayacak, Filip Novak Sürprizi Görebiliriz / Spor Ajansı
Volkan Demir:"Gustavo Oynamayacak, Filip Novak Sürprizi Görebiliriz" / Spor Ajansı
Mehmet Emin Uluç:Fenerbahçe Gustavo'dan İbaret Değil / Spor Ajansı / 06.02.2021
Mehmet Emin Uluç:"Fenerbahçe Gustavo'dan İbaret Değil" / Spor Ajansı / 06.02.2021
Ahmet Selim Kul ve Emre Kaplan Açıkladı! Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Öncesi Son Gelişmeler!
Ahmet Selim Kul ve Emre Kaplan Açıkladı! Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Öncesi Son Gelişmeler!
Mehmet Özcan:Galatasaray'da Yeni Transferler Yedlin ve Mohamed Derbide İlk 11'de Yer Alacak
Mehmet Özcan:"Galatasaray'da Yeni Transferler Yedlin ve Mohamed Derbide İlk 11'de Yer Alacak"
Turgay Altay:Gustavo'nun Yokluğunda Sosa'nın Oynayacağını Düşünmüyorum / Sabah Sporu
Turgay Altay:"Gustavo'nun Yokluğunda Sosa'nın Oynayacağını Düşünmüyorum" / Sabah Sporu
Taylan Antalyalı'dan derbi öncesi olay paylaşım
Taylan Antalyalı'dan derbi öncesi olay paylaşım
Hıncal Uluç Fenerbahçe - Galatasaray Derbisindeki Favorisini Açıkladı
Hıncal Uluç Fenerbahçe - Galatasaray Derbisindeki Favorisini Açıkladı
Ahmet Akcan'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Flaş Analiz! / Sabah Sporu / 06.02.2021
Ahmet Akcan'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Flaş Analiz! / Sabah Sporu / 06.02.2021
Hıncal Uluç: Ne Zaman Ali Koç'un Başı Sıkışsa Galatasaray'a Saldırır / Hıncal Uluç İle Baş Başa
Hıncal Uluç: "Ne Zaman Ali Koç'un Başı Sıkışsa Galatasaray'a Saldırır" / Hıncal Uluç İle Baş Başa
Mehmet Ayan: Galatasaray'da Forvette Babel'in Oynayacağını Düşünüyorum / Artı Futbol /05.02.2021
Mehmet Ayan: "Galatasaray'da Forvette Babel'in Oynayacağını Düşünüyorum" / Artı Futbol /05.02.2021
Daha Fazla Video Göster