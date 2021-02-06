Fenerbahçe Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI anlatım izle

Süper Lig'in 24 hafta karşılaşmasında ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Maçta 11'ler belli oldu. Her iki takımda da sürprizler var. Peki yeni transferler derbiye 11'de başlayacak mı? A Haber muhabiri A Haber Ahmet Selim Kul canlı yayında son dakika gelişmelerinin detayarını aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray, son Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İki takımın teknik direktörü Erol Bulut ile Fatih Terim'den de sürprizler var.

Fenerbahçe'de orta sahada Ozan, Sosa ve Mert Hakan oynayacak. Fatih Terim, yeni transfere forma şansı verdi.

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İŞTE İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.

Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thıam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Henry, Emre Kılınç, Belhanda, Arda, Mostafa

Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama, Ryan Babel

2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.

Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo derbide forma giyemeyecek.

EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.