Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ederken iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray, son Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İki takımın teknik direktörü Erol Bulut ile Fatih Terim'den de sürprizler var. Fenerbahçe'de orta sahada Ozan, Sosa ve Mert Hakan oynayacak. Fatih Terim, yeni transfere forma şansı verdi.
İŞTE İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.
Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thıam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Henry, Emre Kılınç, Belhanda, Arda, Mostafa
Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama, Ryan Babel
2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.
Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo derbide forma giyemeyecek.
EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.
Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.