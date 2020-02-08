Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle – FB Alanya CANLI | Video

Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle! Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor. FB Alanya canlı yayın futbol severler tarafından sorgulanıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele nefes kesecek. Bu akşam saat 20:00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Fenerbahçe bu zorlu karşılaşma öncesi topladığı 37 puanla ligin beşinci sırasında yer alıyor. Konuk Alanyaspor ise 38 puan topladı ve dördüncülük koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, FB Alanya canlı izleme sayfası…

Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle! Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından FB Alanyaspor maçının canlı izleme ekranına ulaşabilir ve maçla ilgili tüm detayları ve pozisyonları öğrenebilirsiniz.

11'LER...

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi.

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LİGDE 8. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. Son 6 haftada ise mağlubiyet yaşamayan Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den 3 puan alması durumunda rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkaracak.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezasını çekecek.

Uzun süreli sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım da hazır olmadığı için bu maçta oynayamayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Vedat Muric, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacak.