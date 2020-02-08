Son dakika: Fenerbahçe Alanyaspor maçındaki olaylı penaltı hakkında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler |Video

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'u ilk yarı bulduğu penaltıyı ilk atışta gole çevirememiş hakem yeniden atılmasına karar vermişti. Tekrarlanan atışı bu kez Alanyaspor golle sonuçlandırdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında canlı yayına bu pozisyonu yorumladı. Peki hakemin penaltı kararı ve atışın tekrar edilmesi kararı doğru muydu? İşte yanıtı...