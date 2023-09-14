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Fas depreminde hayatını kaybedenler için tribünlerde dualar okundu

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Giriş: 14.09.2023 04:16
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki son yüzyılın en büyük depremi olduğu ifade edilen afette hayatını kaybedenler için Fas ile Burkina Faso arasında oynanan hazırlık maçında dualar okundu. Fransa'daki müsabaka öncesinde tribünler hep bir ağızdan Fatiha okudu.
Tribünlerde Fas’taki deprem için dualar okundu
Tribünlerde Fas'taki deprem için dualar okundu
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