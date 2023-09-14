14 Eylül 2023, Perşembe
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Fas depreminde hayatını kaybedenler için tribünlerde dualar okundu
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki son yüzyılın en büyük depremi olduğu ifade edilen afette hayatını kaybedenler için Fas ile Burkina Faso arasında oynanan hazırlık maçında dualar okundu. Fransa'daki müsabaka öncesinde tribünler hep bir ağızdan Fatiha okudu.