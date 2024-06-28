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Euro 2024'te son 16 heyecanı! Avusturya-Türkiye son 16 maçı salı 22'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:22
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, Çekya galibiyetinin ardından adını son 16 turuna yazdırdı. A Milli Futbol Takımı’nın son 16 turundaki rakibi D Grubu’nu zirvede tamamlayan Avusturya oldu. Avusturya - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak kazanan takım adını üst tura yazdıracak. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Emre Kaplan ve A Spor haber müdürü Cüneyt Şen aktardı. İşte detaylar...
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