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EURO 2020 şöleni başlıyor!

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Giriş: 10.06.2021 14:40
Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk düdük yarın çalacak. Açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Cüneyt Çakır da turnuvadaki hakemler arasında yer alıyor. Macaristan'daki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Kovid-19 tedbirlerine göre sınırlı sayıda seyirci alınacak.
EURO 2020 şöleni başlıyor!
EURO 2020 şöleni başlıyor!
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