12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları EURO 2020'nin şampiyonu İtalya! İtalya 4-3 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020'nin şampiyonu İtalya! İtalya 4-3 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 01:35
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma dünya genelinde nefesleri keserken 90 dakika 1-1'lik skorla sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılar sonrasında karşılaşmayı 4-3 kazanan İtalya EURO 2020 şampiyonu olarak tarihe geçti. Diğer yandan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Galatasaray'ın eski hocası olan İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ise son penaltı atışının ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte tarihi gecenin detayları...
EURO 2020'nin şampiyonu İtalya! İtalya 4-3 İngiltere MAÇ SONUCU-ÖZET
EURO 2020'nin şampiyonu İtalya! İtalya 4-3 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Başpehlivan belli oldu
Başpehlivan belli oldu
Galatasaray'da gündem ikinci Mısırlı Sherif!
Galatasaray'da gündem ikinci Mısırlı Sherif!
Pereira Vedat'ı bekliyor
Pereira Vedat'ı bekliyor
G.Saray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı yanıtı
G.Saray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı yanıtı
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu!
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu!
Kırkpınar güreşleri başladı mı?
Kırkpınar güreşleri başladı mı?
İşte Ghezzal teklifi
İşte Ghezzal teklifi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne vatandaş akın etti
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne vatandaş akın etti
Kulüpler Birliği'nden rest: Maçlara çıkmayız
Kulüpler Birliği'nden rest: Maçlara çıkmayız
Japonya'dan flaş Olimpiyat kararı!
Japonya'dan flaş Olimpiyat kararı!
Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler!
Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler!
Daha Fazla Video Göster