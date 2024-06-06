Etnospor Kültür Festivali başladı!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek festival bugün başlıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen ve 4 gün sürecek festivalde vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği çok sayıda etkinlik bulunuyor. Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan "Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş, Filistin'deki soykırım bizleri barış için daha fazla çalışmaya mecbur kılmaktadır. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz" ifadelerini kullandı.