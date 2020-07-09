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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bunlar Galatasaray'da oynayacak topçular mı?

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Giriş: 09.07.2020 12:18
Güncelleme:09.07.2020 12:19
Lige verilen aradan sonra şampiyonluk için büyük umutlar besleyen Galatasaray'da kabus yaşanıyor. Üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte Devler Ligi hedefi de tehlikeye giren sarı kırmızılılar da moraller iyice bozuldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 4-1 biten Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamlarda bulundu. Toroğlu, "Adem Büyük ve Ömer Bayram... Bunlar Galatasaray'da oynayacak topçular mı? Bunlar küçük takımların büyük topçuları. Bunlar büyük takım forması giyerlerse ben o takımı niye seyredeyim?" ifadelerini kullandı.

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