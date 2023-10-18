Erden Timur'dan Cristiano Ronaldo sözleri: Transfer için haber yolladık...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur A Spor ekranlarında katıldığı canlı yayında Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Timur "Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...