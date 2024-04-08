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Dünya Süper Kupa finalini nasıl gördü? Galatasaray Fenerbahçe maçı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 10:14
7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin sahadan çekilmesi Belçika'dan Brezilya'ya İtalya'dan Peru'ya dünya basınında geniş yer buldu.
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