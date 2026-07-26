Bolu'da asırlık gelenek: Samat Köyü'nde bayram coşkusu ve er meydanı heyecanı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır süregelen ve kültürel mirasın en güzel örneklerinden biri olan köy bayramları geleneği, bu yıl da Samat Köyü'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla yakılan dev kazanlarda pişirilen etli pilavlar, "imece" usulüyle hazırlanarak binlerce vatandaşa ikram edildi. Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun doruğa çıktığı etkinlikte, er meydanına çıkan pehlivanların kıyasıya mücadelesi ise izleyenlerin nefesini kesti.