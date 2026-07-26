Atların şanlı tarihi ve insanlıkla olan kadim bağ

Yüzyıllardır yeryüzünün rüzgarla yarışan en asil canlıları olan atlar, sadece birer binek değil, tarihin akışını değiştiren sadık yoldaşlar oldu. Savaş meydanlarında bir savaşçının kader ortağı, bozkırlarda göçebe bir halkın can dostu, Türk medeniyetinde ise devletin vakarı olarak görülen atların hikayesi, insanlık tarihinin en derin izlerini taşıyor. Orta Asya’nın uçsuz bucaksız düzlüklerinden başlayıp Osmanlı’nın imparatorluk ihtişamına, Yeşilçam’ın efsanevi sahnelerinden manevi dünyamızın mukaddes sembollerine kadar uzanan bu eşsiz dostluk, A Haber farkıyla mercek altına alındı.