01 Temmuz 2021, Perşembe
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Diego Costa an meselesi! Beşiktaş İspanyol yıldız için bastırıyor
Beşiktaş yeni sezona bomba gibi bir golcüyle giriyor. Aboubakar ve Cenk Tosun’un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa’da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.