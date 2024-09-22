Derbide gözler Hakan Çalhanoğlu'nda! Çalhanoğlu'ndan 'yıldız' göndermesi

İtalya Serie A'da beşinci hafta Milano derbisine sahne oluyor. Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maçta ise gözler Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Milano'dan detayları aktardı.

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