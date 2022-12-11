11 Aralık 2022, Pazar
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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas'tan Portekiz'e sürpriz
2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yaşanan büyük sürpriz sonrasında son Dünya Kupası maçını oynayan yıldız isim Cristiano Ronaldo soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Ronaldo'yu Portekiz Milli Takımı yetkilileri teselli etmeye çalıştı.