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Canlı yayında flaş sözler: Fenerbahçe futbol oynamıyor |Video

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Giriş: 14.03.2021 20:52
Güncelleme:14.03.2021 20:52
A Spor yorumcusu ve eski haber Erman Toroğlu Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının devre arasında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe futbol oynamıyor. Bu maçı kazansa ne olur. Şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi değil, Fenerbahçe hep bireysel oynuyor" ifadelerini kullandı.
Canlı yayında flaş sözler: Fenerbahçe futbol oynamıyor
Canlı yayında flaş sözler: Fenerbahçe futbol oynamıyor
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