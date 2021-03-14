Canlı yayında flaş sözler: Fenerbahçe futbol oynamıyor |Video

A Spor yorumcusu ve eski haber Erman Toroğlu Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının devre arasında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe futbol oynamıyor. Bu maçı kazansa ne olur. Şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi değil, Fenerbahçe hep bireysel oynuyor" ifadelerini kullandı.