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Canlı yayında flaş sözler: Fenerbahçe futbol oynamıyor |Video
A Spor yorumcusu ve eski haber Erman Toroğlu Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının devre arasında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe futbol oynamıyor. Bu maçı kazansa ne olur. Şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi değil, Fenerbahçe hep bireysel oynuyor" ifadelerini kullandı.