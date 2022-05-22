Busenaz Sürmeneli: “Benim hırçınlığım sürdüğü sürece şampiyonluklar her zaman gelecek”

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli boksör, “Benim hırçınlığım sürdüğü sürece şampiyonluklar her zaman gelecek” dedi.