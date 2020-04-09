Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar corona virüsle mücadelede yaşadıklarını anlattı | Video

Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Tedavi süreci sona eren Seyfullah Dumlupınar, taburcu edildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Seyfullah Dumlupınar corona virüsle verdiği mücadeleyi anlattı.

Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na katılan Boks Milli Takımı 17 Mart'ta yurda dönmüştü. 19 kişilik kafileden, Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile milli sporcu Serhat Güler'in yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 2 gün sonra yeniden test yapılan Serhat Güler'in testi negatif çıkmış, ve taburcu edilmişti. Tedavisine memleketi Bayburt'ta devam edilen Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar da virüsü yenmeyi başardı.