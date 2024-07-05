05 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bizim çocuklara Berlin'de coşkulu karşılama!
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Yarınki Hollanda maçı öncesi bugün son antrenmanı yapan milli takım Türk Hava Yolları'na ait uçakla Berlin’e saat 17.00 iniş yaptı. İlk önce maçın oynanacağı Olimpiyat Stadı’na giden ay-yıldızlılar statta yürüyüş yaptıktan sonra kalacağı Berlin’deki The Ritz Carlton Oteline geldi. Burada çok sayıdaki Türk taraftar, millilere sev gösterisinde bulundu. Otobüsten inen futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdiler. Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ile iki maç ceza alan Merih Demiral‘a ise hem içeride hem de otelin dışında ayrı bir sevgi gösterisi ve tezahürat yapıldı.