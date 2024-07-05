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Bizim çocuklara Berlin'de coşkulu karşılama!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 22:15
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Yarınki Hollanda maçı öncesi bugün son antrenmanı yapan milli takım Türk Hava Yolları'na ait uçakla Berlin’e saat 17.00 iniş yaptı. İlk önce maçın oynanacağı Olimpiyat Stadı’na giden ay-yıldızlılar statta yürüyüş yaptıktan sonra kalacağı Berlin’deki The Ritz Carlton Oteline geldi. Burada çok sayıdaki Türk taraftar, millilere sev gösterisinde bulundu. Otobüsten inen futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdiler. Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ile iki maç ceza alan Merih Demiral‘a ise hem içeride hem de otelin dışında ayrı bir sevgi gösterisi ve tezahürat yapıldı.
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