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Beşiktaş'tan bomba Hulk açıklaması: Menajerler aracılığıyla bir temas oldu

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Giriş: 21.01.2021 21:53
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hulk transferiyle ilgili de konuşan Kocadağ, "Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz. Menajerler aracılığıyla bir temas oldu." dedi.
Beşiktaş'tan Hulk açıklaması Beşiktaş'tan bomba Hulk açıklaması
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