26 Aralık 2023, Salı
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası! Resmi açıklama geldi
Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında bombayı patlattı. Uçar, "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna verdiği cevapla taraftarları heyecanlandırdı.