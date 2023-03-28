Beşiktaş'a Premier Lig'den genç yıldız! Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı.