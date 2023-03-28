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Beşiktaş'a Premier Lig'den genç yıldız! Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak

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Giriş: 28.03.2023 09:31
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı.
Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak
Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak
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