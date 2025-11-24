Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1250 personel alımı için ilanını yayımladı. Din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi kadroları için başvurular 24 Kasım'da başladı, 5 Aralık'ta sona erecek. 2024 KPSS sıralamasına göre değerlendirilecek adaylar, kabul edilmeleri halinde sözlü sınava girecek. Başvuru süreci, şartlar ve kontenjan detayları kurumun başvuru ekranında yer alıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:06