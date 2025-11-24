Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması, başvurduğu unvanda görev yapmasına engel bir durumunun bulunmaması ve halen aynı unvanda Diyanet teşkilatında çalışmıyor olması gerekiyor. Sözleşmesi feshedildikten sonra bir yıl geçmemiş olanların müracaatı kabul edilmeyecek. Her aday sadece bir kontenjan grubu için başvuru yapabilecek.