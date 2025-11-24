Viral Galeri Viral Liste Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1250 personel alımı için ilanını yayımladı. Din görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi kadroları için başvurular 24 Kasım'da başladı, 5 Aralık'ta sona erecek. 2024 KPSS sıralamasına göre değerlendirilecek adaylar, kabul edilmeleri halinde sözlü sınava girecek. Başvuru süreci, şartlar ve kontenjan detayları kurumun başvuru ekranında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:06
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında boş bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlar için 1250 din görevlisi alımı gerçekleştirecek. Kurumun yayımladığı ilanda, Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına yapılacak alımlarda 2024 KPSS puan sıralamasının esas alınacağı ve sürecin sözlü sınavla tamamlanacağı duyuruldu.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Din görevlisi alımı için başvuru ekranı 24 Kasım 2025 itibarıyla açıldı. Adaylar, başvurularını 5 Aralık 2025 saat 16.30'a kadar sinav.diyanet.gov.tr üzerinden yapabilecek. Öğrenim bilgileri sistemde görünmeyenlerin, başvuru öncesinde mezuniyet bilgilerini üniversiteleri aracılığıyla elektronik ortama kaydettirmesi gerekiyor. Hafızlık bilgisi otomatik düşmeyen adaylar ise müftülükler üzerinden kayıtlarını güncelledikten sonra başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

DİYANET 1250 PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Unvan Grup KPSS Puan Türü Öğrenim Şartı Kontenjan
Kur'an Kursu Öğreticisi 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız (Erkek) 200
Kur'an Kursu Öğreticisi 2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız (Kadın) 300
Kur'an Kursu Öğreticisi 3 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi (Kadın) 750
BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması, başvurduğu unvanda görev yapmasına engel bir durumunun bulunmaması ve halen aynı unvanda Diyanet teşkilatında çalışmıyor olması gerekiyor. Sözleşmesi feshedildikten sonra bir yıl geçmemiş olanların müracaatı kabul edilmeyecek. Her aday sadece bir kontenjan grubu için başvuru yapabilecek.

SINAV SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde, her grup için KPSS puanı en yüksek adaydan başlayarak kontenjanın üç katı kadar kişi sınava çağrılacak. Sınavda Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve hitabet alanlarında değerlendirme yapılacak.

